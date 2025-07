Tierische Exoten: Reiswanze, Holzbiene und Co.

Einer dieser Neozoen ist die Japanische Landplanarie (Diversibipalium multilineatum). Sie wurde 2024 erstmals in Vorarlberg und damit auch erstmals in Österreich nachgewiesen, in Lochau fand eine Familie gleich mehrere Exemplare bei ihrem Planschbecken im Garten. Die ockerfarbenen Würmer haben fünf dunkle Längsstreifen auf dem Rücken und können bis zu 20 Zentimeter lang werden.