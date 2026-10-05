Hebenstreit: „Schluss mit der Lohndrückerei“

Gewerkschaft beklagt „Lohndrücker-Kartell“

Ein Dorn im Auge ist der Gewerkschaft auch die aktuelle Diskussion zum Fachkräftemangel. Es passe nicht zusammen, wenn Unternehmen fehlende Mitarbeiter beklagen, gleichzeitig aber die Löhne niedrig halten und keine Lehrlinge ausbilden, heißt es. Hebenstreit spricht von einem „Lohndrücker-Kartell“ als Zusammenspiel der Interessen von Arbeitgebern und Politik. Durch die Ausweitung der Rot-Weiß-Rot-Karte, höherer Saisonierskontingente und einer längeren Mangelberufsliste würde das Arbeitskräfteangebot steigen und damit der Lohndruck dämpfen. Statt den Mitarbeitermangel zu beklagen, sollte die Betriebe handeln. Hebenstreit: „Wenn wir Fachkräfte brauchen, müssen wir sie auch ausbilden“. Erstmals gebe es in Österreich weniger als 100.000 Lehrlinge.