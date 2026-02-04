Kollektivvertrag für Caritas-Beschäftigte steht

Zudem wurden Änderungen im Rahmenrecht beschlossen, die ab 1. Jänner rückwirkend gelten: So werden etwa die Zeiten des Präsenzdienstes als Vordienstzeiten angerechnet und Lehrlinge, die die Lehre mit Matura machen, fünf Tage bezahlt freigestellt. Die Verhandlungen für 2026 und 2027 wurden für mehr als 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgeschlossen. Österreichweit gilt der KV für mehr als 40 gemeinnützige Organisationen, die in der Pflege, der Arbeit mit Menschen mit Behinderung, obdachlosen und armutsbetroffenen Menschen oder im Bildungsbereich tätig sind.