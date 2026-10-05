Amira Aly begeistert mit funkelndem Babybauch

Zu den Bildern schrieb Aly schlicht „Blessed“ – also „gesegnet“. Denn Aly schwelgt momentan nicht nur im Babyglück, sie freut sich auch auf die Geburt ihrer ersten Tochter. Mit Comedian Oliver Pocher hat Amira bereits zwei Söhne (6 und 5), dass Baby Nummer drei ein Mädchen wird, darf nun gebührend gefeiert werden.