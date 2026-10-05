Amira Aly begeistert mit funkelndem Babybauch

Bald ist es so weit! Amira Aly fiebert der Geburt ihrer ersten Tochter entgegen – und wie geht das besser, als mit einer rauschenden Babyparty? Highlight des bunten Nachmittags: Die Moderatorin ließ sich ihren kugelrunden Babybauch mit bunten, funkelnden Steinchen verzieren!
Amira Aly läutete mit einer bunten Babyparty den Countdown zur Geburt ein. Auf Instagram teilte die Moderatorin, die mit Kollege Christian Düren ein Kind erwartet, gleich mehrere Schnappschüsse von der zuckersüßen Feier.
Babybauch wurde zum Schmuckstück
Absoluter Hingucker ist aber der mittlerweile schon kugelrunde Bauch der 34-Jährigen. Den ließ sich die Kärntnerin zur Feier des Tages verzieren – mit zahlreichen, kunterbunten Steinchen, die beim Shooting im Garten im Sonnenlicht funkelten, was das Zeug hielten. Und die ihren Babybauch zum wahren Schmuckstück machten!
Klicken Sie sich hier durch die Bilder von Amira Alys bunter Babyparty:
Zu den Bildern schrieb Aly schlicht „Blessed“ – also „gesegnet“. Denn Aly schwelgt momentan nicht nur im Babyglück, sie freut sich auch auf die Geburt ihrer ersten Tochter. Mit Comedian Oliver Pocher hat Amira bereits zwei Söhne (6 und 5), dass Baby Nummer drei ein Mädchen wird, darf nun gebührend gefeiert werden.
Babyparty in Rosarot
Mit ganz viel Rosa, wie die weiteren Bilder in der Galerie beweisen. So gab es für die Gäste nicht nur eine zuckersüße Torte in Rot und Rosa, sondern auch rosarote Naschereien. Außerdem wurde Amiras ungeborenes Mädchen mit rosaroten Luftballons und glitzernder Deko gefeiert.
Und die werdende Mama durfte sich natürlich auch über Geschenke freuen – etwa rosarote Babyschuhe mit aufgenähten Schwänen.
Freundinnen überraschten Amira
Wie Amira Aly der „Bild“-Zeitung verriet, sei die Babyparty eine Überraschung ihrer Freundinnen gewesen. „Die erste Babyparty sollte ursprünglich in Österreich stattfinden“, plauderte die Moderatorin aus. „Das musste jedoch kurzfristig ausfallen, weil es einer Freundin nicht gut ging.“
Und weil Amira derzeit auf Reisen verzichten soll, organisierten ihre Freundinnen jetzt eine Party bei ihr daheim. „Dann sind alle zu mir gekommen“, freute sich die 34-Jährige. „Es war ein ganz kleiner, enger und liebevoller Rahmen.“
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