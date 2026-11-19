Brad Pitt würde gerne, Florence Pugh auch. Und von Kristen Stewart träumen die Fans. Aber wer wird denn nun wirklich der neue Bond-Bösewicht?
Nach wochenlangen Spekulationen ist es nun fix: Robert Pattinson ist der neue James Bond. Eine Nachricht, die bei den prominenten Kollegen des ehemaligen „Twilight“-Stars richtig gut ankommt. Weshalb sich auch der eine oder andere bereits als Bond-Bösewicht ins Spiel brachte. Aber wer holt sich die begehrte Rolle?
Brad Pitt
Brad Pitt freute sich Anfang der Woche nicht nur, dass Pattinson die begehrte Bond-Rolle abstauben konnte. Er merkte auch an, dass er nicht abgeneigt sei, als böser Gegenpart im neuen 007-Streifen aufzutauchen. „Robert, Denis, wisst ihr was? Das würde ich gerne machen! Da wäre ich dabei!“, erklärte der Hollywoodstar mit einem Augenzwinkern.
Florence Pugh
Auch Florence Pugh hatte nach dem erfolgreichen Bond-Casting eine Nachricht an Regisseur Denis Villeneuve. „Glückwunsch dazu, dass du deinen Bond gefunden hast – ein guter Fang! Gibt es eigentlich Bösewichte im Format einer etwa 1,63 Meter großen Frau?“
Kristen Stewart
Vom Vampir-Liebespaar zu Bond-Gegnern: Von diesem Comeback träumen die „Twilight“-Fans! Für sie gäbe es nichts Schöneres, als würde Kristen Stewart in die Rolle des neuen 007-Fieslings schlüpfen. Und auch wir finden: Cooler könnte ein neuerliches Zusammentreffen von Edward und Bella wohl nicht ausfallen!
Tom Cruise
Vom Hollywood-Actionhelden zum Bond-Fiesling? Warum nicht! Tom Cruise ist nicht nur Stunt-erprobt, er hat in der Vergangenheit auch schon unter Beweis gestellt, dass er auch in bösen Rollen eine gute Figur macht – etwa in „Collateral“.
Cara Delevingne
Eine Rolle im nächsten Bond-Streifen? Für Cara Delevingne ein Traum. Schon Anfang November hatte das Topmodel bei einem Auftritt auf dem roten Teppich gewitzelt, dass sie durchaus daran interessiert sei, in Denis Villeneuves neuem 007-Film dabei zu sein. Und wenn schon nicht als „Jane Bond“, dann „zumindest als eine Bösewichtin“.
Tilda Swinton
Ein großartiger Bond-Bösewicht zeichnet sich auch durch eine markante Präsenz aus. Und wer wäre da besser geeignet als Tilda Swinton? Die Schauspielerin begeistert nicht nur durch eine Bandbreite an verschiedenen Rollen, auch Pattinson outete sich bereits als Fan.
Timothée Chalamet
Gute Karten, die begehrte Rolle des Bond-Bösewichts zu bekommen, hat aber auch Timothée Chalamet. Mit Regisseur Denis Villeneuve drehte er die „Dune“-Reihe und ist in „Dune: Part Three“ nun auch mit Robert Pattinson zu sehen. Und außerdem zählt Chalamet, wie auch Pattinson, zu den derzeit begehrtesten Schauspielern Hollywoods – was ihn zu der perfekten Besetzung des Bond-Gegenparts machen würde.
Pattinson folgt in der Rolle als James Bond auf Daniel Craig, der seit 2006 in fünf Filmen mitspielte. Zu den legendärsten Bond-Gegenspielern zählen etwa Christoph Waltz als Franz Oberhauser bzw. Ernst Stavro Blofeld, Gert Fröbe als Auric Goldfinger, Grace Jones als May Day oder Richard Kiel als „Jaws“.
Den letzten Bond-Gegenspieler verkörperte Rami Malek: Er spielte 2021 in „Keine Zeit zu sterben“ Lyutsifer Safin.
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