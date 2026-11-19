Timothée Chalamet

Gute Karten, die begehrte Rolle des Bond-Bösewichts zu bekommen, hat aber auch Timothée Chalamet. Mit Regisseur Denis Villeneuve drehte er die „Dune“-Reihe und ist in „Dune: Part Three“ nun auch mit Robert Pattinson zu sehen. Und außerdem zählt Chalamet, wie auch Pattinson, zu den derzeit begehrtesten Schauspielern Hollywoods – was ihn zu der perfekten Besetzung des Bond-Gegenparts machen würde.