Amira Aly enthüllt das Geschlecht ihres Babys

„Wir freuen uns riesig“

Und Aly verriet nun, dass sie sich auf ein Mädchen freuen dürfen. „Wir freuen uns riesig“, plauderte die Moderatorin gegenüber der „Bild“-Zeitung aus. „Gleichzeitig ist der Gedanke, bald eine Mädchenmama zu sein, für mich etwas ganz Neues.“