Amira Aly enthüllt das Geschlecht ihres Babys

Amira Aly schwelgt im Babyglück – und enthüllte gerade wohl das schönste Geheimnis ihrer Schwangerschaft: Die Moderatorin verriet ihren Fans jetzt nämlich, ob ihr Nachwuchs ein Bub oder ein Mädchen wird.
Die Kärntnerin ist bereits Mama von zwei Buben, die aus der Ehe mit Oliver Pocher stammen. Baby Nummer drei erwartet sie jetzt mit ihrem Lebensgefährten, Moderator Christian Düren.
„Wir freuen uns riesig“
Und Aly verriet nun, dass sie sich auf ein Mädchen freuen dürfen. „Wir freuen uns riesig“, plauderte die Moderatorin gegenüber der „Bild“-Zeitung aus. „Gleichzeitig ist der Gedanke, bald eine Mädchenmama zu sein, für mich etwas ganz Neues.“
Die Vorfreude wächst aber nicht nur bei den werdenden Eltern, sondern auch bei den großen Brüdern. Auf Instagram enthüllte Aly bereits vor einigen Wochen, dass ihre Söhne immer wieder fragen: „Wann ist es endlich da?“
Große Brüder schon voller Vorfreude
Und noch eine süße Anekdote teilte die 33-Jährige: Abends würden ihre Buben liebevoll ihren Babybauch streicheln und dem Baby eine gute Nacht wünschen.
Dass sie eine kleine Schwester bekommen, das wissen ihre Söhne übrigens schon länger, wie Aly nun erklärte.
Podcast feiert Premiere
Doch Amira Aly fiebert nicht nur der Geburt ihrer ersten Tochter entgegen, sie freut sich auch auf ein weiteres „Baby“. Denn wie gerade bekannt wurde, feiert am heutigen Dienstag auf Podimo Alys neuer Videopodcast „Amira + 1“ Premiere.
Auf Instagram enthüllte Amira Aly letzte Woche die Podcast-Neuigkeiten:
Ihr erster Gast: Moderatorin Marlene Lufen, die selbst Mama eines Sohnes und einer Tochter ist und Aly sicherlich gute Tipps geben kann.
Nach der Premiere wird Amira Aly übrigens jede Woche einen neuen Gast begrüßen, mit dem sie über Schwangerschaft, Patchwork-Familie oder Work-Life-Balance sprechen will.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.