Zwei Frauen bei Unfall auf A9 schwer verletzt

Verletzte und Totalschaden an Pkw

An zwei Fahrzeugen dürfte Totalschaden entstanden sein, zwei weitere wurden stark beschädigt. Die A9 war für etwa 30 Minuten vollständig gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Gegen 18.20 Uhr war die A9 wieder für den gesamten Verkehr freigegeben. Es bildete sich ein erheblicher Rückstau. Im Einsatz standen die Autobahninspektion Graz-West, das Rote Kreuz, ein Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr Unterpremstätten, ein Traffic Manager sowie ein Abschleppunternehmen.