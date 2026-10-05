Zwei Frauen bei Unfall auf A9 schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Phyrn Autobahn bei Premstätten (Steiermark) am Sonntagnachmittag wurden vier Fahrzeuge beschädigt, zwei Personen mussten ins UKH gebracht werden.
Am Sonntag kurz nach 17 Uhr ereignete sich auf der A9 im Bezirk Graz-Umgebung (in Fahrtrichtung Linz) ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 41-jährige Grazerin hat aufgrund von Staubildung ihr Auto auf dem ersten Fahrstreifen angehalten. Hinter ihr blieben zwei weitere Fahrzeuge stehen.
Lenkerin übersah Stau-Ende
Aus noch ungeklärter Ursache dürfte eine 58-jährige Grazerin das Stau-Ende übersehen haben und fuhr auf das letzte Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurden die drei Fahrzeuge vor ihr zusammengeschoben. Die 58-Jährige sowie die Lenkerin des letzten Fahrzeuges im Stau, eine 72-jährige Grazerin, erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vom Roten Kreuz ins UKH Graz gebracht.
Verletzte und Totalschaden an Pkw
An zwei Fahrzeugen dürfte Totalschaden entstanden sein, zwei weitere wurden stark beschädigt. Die A9 war für etwa 30 Minuten vollständig gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Gegen 18.20 Uhr war die A9 wieder für den gesamten Verkehr freigegeben. Es bildete sich ein erheblicher Rückstau. Im Einsatz standen die Autobahninspektion Graz-West, das Rote Kreuz, ein Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr Unterpremstätten, ein Traffic Manager sowie ein Abschleppunternehmen.
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