Gleich mehrere Einbrüche gab es diesen Herbst in der steirischen Gemeinde Wundschuh. Nun konnte ein junger Landwirt einen Kriminellen (55) dingfest machen, auch ein Komplize ist in Haft. Der „Krone“ schildert der Steirer die Verfolgungsjagd.
Mit seinem Vater und einem Freund saß Stefan Strohrigl (35) am Mittwochabend der Vorwoche noch im Büro zusammen, als sich gegen 18 Uhr die Ereignisse überschlugen. Die Mutter rief an: Zwei fremde Männer seien im Hof, sie gaben an, „nix zu verstehen“. Wie sich später herausstellen sollte, hatten die Albaner zuvor in der Nähe versucht, über ein Fenster in ein Wohnhaus einzubrechen – doch dabei war die Alarmanlage losgegangen.
Strohrigl, ein innovativer Gemüsebauer, eilte in den Hof und traf die beiden Männer an der Straße an. Dort dürften sie auf das Fluchtfahrzeug gewartet haben. „Ich wollte ihren Ausweis sehen und habe damit gedroht, die Polizei zu rufen.“ Daraufhin ergriffen die Albaner die Flucht.
Ich wollte ihren Ausweis sehen und habe damit gedroht, die Polizei zu rufen.
Stefan Strohrigl
Nach 600 Metern geschnappt
Der Wundschuher nahm die Verfolgung auf, quer über einen Acker ging es in Richtung Wald. Einen Mann verlor Strohrigl aus den Augen, den zweiten – einen 55-Jährigen – konnte er aber nach gut 600 Metern schnappen: „Er wurde müde, da konnte ich ihn festhalten, bis die Polizei kam.“
Währenddessen entdeckten Strohrigls Vater und sein Freund das Fluchtauto. Sie sprachen den Fahrer an, dieser antwortet kurz auf Englisch und fuhr dann davon. Aufgrund des Kennzeichens konnte die Polizei den 48-Jährigen aber im nahen Weitendorf festnehmen. Identifiziert, aber noch flüchtig ist ein 42-Jähriger. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Kriminaldienstgruppe des Bezirks Graz-Umgebung soll das Trio für zumindest zwei weitere Einbruchdiebstähle verantwortlich sein.
Die Polizei nimmt den Fall zum Anlass, auf die Bedeutung von Zivilcourage im Alltag hinzuweisen. Gleichzeitig erinnert sie daran, die eigenen Grenzen zu kennen und sich nicht selbst in Gefahr zu bringen. Um couragiertes Handeln zu würdigen, verleihen die Landespolizeidirektion und das Kompetenzzentrum Sicheres Österreich (KSÖ) auch heuer den Courage-Award. Die feierliche Verleihung findet am 26. November in Raaba-Grambach statt.
„Ich habe nicht lange nachgedacht, sondern einfach reagiert“, sagt Strohrigl rückblickend gelassen. Er habe danach auch gut schlafen können.
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