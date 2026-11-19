Mit seinem Vater und einem Freund saß Stefan Strohrigl (35) am Mittwochabend der Vorwoche noch im Büro zusammen, als sich gegen 18 Uhr die Ereignisse überschlugen. Die Mutter rief an: Zwei fremde Männer seien im Hof, sie gaben an, „nix zu verstehen“. Wie sich später herausstellen sollte, hatten die Albaner zuvor in der Nähe versucht, über ein Fenster in ein Wohnhaus einzubrechen – doch dabei war die Alarmanlage losgegangen.