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Am Hochschwab

Wandertour endet mit Notruf: Steirerinnen gerettet

Steiermark
05.10.2026 08:29
Die Polizei musste mit dem Hubschrauber ausrücken.
Die Polizei musste mit dem Hubschrauber ausrücken.(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Eine 56-jährige und eine 69-jährige Steirerin kamen am Sonntag im Hochschwabgebiet in alpine Notlage. Ein Polizeihubschrauber musste ausrücken.

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Eigentlich wollten die beiden Frauen, eine 56-Jährige aus Graz-Umgebung und ihre Begleiterin (69), nur eine Wandertour machen, doch diese lief alles andere als geplant. Sie wollten über eine Route, die sie im Internet recherchiert hatten, auf die Messnerin aufsteigen. Dafür brachen sie am Sonntagvormittag, gegen 9.30 Uhr, auf. 

Route über teils unmarkierte Jagdsteige
Ihre Route führte allerdings nicht ausschließlich über gekennzeichnete Wanderwege, sondern auch über alte, unmarkierte Jagdsteige. Im Bereich des Rabensteins gerieten die beiden Frauen in unwegsames alpines Gelände. Sie konnten weder selbstständig vor noch zurück. Daraufhin setzten sie per Handy einen Notruf ab.

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Alpinpolizei, zwölf Bergretter und Hubschrauber im Einsatz
Aufgrund der schon fortgeschrittenen Tageszeit wurde der Polizeihubschrauber zur Ortung und Bergung angefordert. Im letzten Tageslicht konnten die beiden Frauen sowie der mitgeführte Hund durch die Besatzung des Polizeihubschraubers lokalisiert werden. Sie wurden mittels Taubergung unverletzt gerettet. Im Einsatz standen der Polizeihubschrauber, ein Alpinpolizist sowie zwölf Einsatzkräfte der Bergrettung Thörl, die bereits eine Bergung vom Boden aus vorbereitet hatten.

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