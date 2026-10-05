Wandertour endet mit Notruf: Steirerinnen gerettet

Alpinpolizei, zwölf Bergretter und Hubschrauber im Einsatz

Aufgrund der schon fortgeschrittenen Tageszeit wurde der Polizeihubschrauber zur Ortung und Bergung angefordert. Im letzten Tageslicht konnten die beiden Frauen sowie der mitgeführte Hund durch die Besatzung des Polizeihubschraubers lokalisiert werden. Sie wurden mittels Taubergung unverletzt gerettet. Im Einsatz standen der Polizeihubschrauber, ein Alpinpolizist sowie zwölf Einsatzkräfte der Bergrettung Thörl, die bereits eine Bergung vom Boden aus vorbereitet hatten.