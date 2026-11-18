Riesenglück im Unglück hatte am Mittwoch eine Autofahrerin in Bärnbach: Die Weststeirerin (58) übersah offenbar die rote Ampel an einem unbeschrankten Bahnübergang. Es kam zum Crash mit einem herannahenden Zug. Die Autolenkerin blieb dabei unverletzt.
Gleich mehrere Schutzengel hatte wohl eine 58-jährige Autolenkerin am Mittwoch in Bärnbach (Bezirk Voitsberg): Gegen 17.30 Uhr war die Weststeirerin mit ihrem Pkw auf dem Bahnweg in Richtung Mitterdorferstraße unterwegs. Als sie einen unbeschrankten Bahnübergang überqueren wollte, dürfte die Frau laut Polizei das Rotlicht der Signalanlage übersehen haben.
Vollbremsung konnte Crash nicht mehr verhindern
In diesem Moment näherte sich aus Richtung Graz ein Zug, der gerade in den Bahnhof Bärnbach einfahren wollte. Der Lokführer reagierte sofort und leitete eine Vollbremsung ein, doch die Kollision war nicht mehr zu verhindern. Der Zug erfasste den Pkw im rechten hinteren Bereich.
Durch die Wucht der Kollision wurde das Auto der 58-Jährigen um 180 Grad gedreht und auf einen angrenzenden Gehweg geschleudert.
Glück im Unglück für alle Beteiligten
Trotz der dramatischen Umstände ging der Unfall glimpflich aus: Weder die 58-jährige Lenkerin noch der Lokführer oder die Fahrgäste im Zug wurden verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Bärnbach barg das beschädigte Unfallfahrzeug. Für die Dauer der Aufräumarbeiten musste die Bahnstrecke für rund 45 Minuten gesperrt werden.
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