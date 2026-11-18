Vollbremsung konnte Crash nicht mehr verhindern

In diesem Moment näherte sich aus Richtung Graz ein Zug, der gerade in den Bahnhof Bärnbach einfahren wollte. Der Lokführer reagierte sofort und leitete eine Vollbremsung ein, doch die Kollision war nicht mehr zu verhindern. Der Zug erfasste den Pkw im rechten hinteren Bereich.