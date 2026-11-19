Heikler Einsatz für die Feuerwehren in St. Johann am Tauern: Zwei Kälber waren in eine Güllegrube gestürzt – sie konnen gerettet werden.
Am Mittwoch wurden die Freiwilligen Feuerwehren St. Johann am Tauern, Möderbrugg und Hohentauern zu einer Tierrettung nach St. Johann am Tauern alarmiert. Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen waren zwei Kälber in eine Güllegrube gestürzt und konnten sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.
Kälber mit Rundschlinge gesichert
Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde umgehend mit der Rettung der Tiere begonnen. Unter schwerem Atemschutz stiegen Feuerwehrmitglieder über eine Leiter in die Grube, um die beiden Kälber zur Grubenöffnung zu treiben. Dort wurden die Tiere mithilfe einer Rundschlinge gesichert und anschließend schonend aus der Grube gehoben.
Nach der erfolgreichen Rettung wurden die Kälber von den Einsatzkräften noch gereinigt und wohlbehalten zurück in den Stall gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.