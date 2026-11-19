Kälber mit Rundschlinge gesichert

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde umgehend mit der Rettung der Tiere begonnen. Unter schwerem Atemschutz stiegen Feuerwehrmitglieder über eine Leiter in die Grube, um die beiden Kälber zur Grubenöffnung zu treiben. Dort wurden die Tiere mithilfe einer Rundschlinge gesichert und anschließend schonend aus der Grube gehoben.