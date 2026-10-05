Gegen Baum: Alko-Fahrt endet in Totalschaden

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem schweren Unfall in St. Margareten im Rosental in Kärnten: Ein 29-jähriger Pkw-Lenker kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrmals und kam in einer Zufahrt zum Stehen. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung: Führerschein weg!