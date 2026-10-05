Gegen Baum: Alko-Fahrt endet in Totalschaden

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem schweren Unfall in St. Margareten im Rosental in Kärnten: Ein 29-jähriger Pkw-Lenker kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrmals und kam in einer Zufahrt zum Stehen. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung: Führerschein weg!
Etwa gegen 00.30 Uhr verlor ein 29-Jähriger die Kontrolle über seinen Pkw und kam in einer leichten Linkskurve auf der B85 Rosental Bundesstraße von der Fahrbahn ab. Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug mehrmals, prallte gegen einen Baum und blieb schließlich in einer Zufahrt zu einem Wohngebäude stehen.
Der Verletzte konnte sich selbst aus dem Auto befreien und wurde von der Rettung erstversorgt und ins Klinikum nach Klagenfurt gebracht. Ein bei dem Lenker durchgeführter Alkoholtest ergab eine schwere Alkoholisierung. Der 29-Jährige ist seinen Schein los.
Totalschaden
Das Fahrzeug selbst ist nach dem Unfall nicht mehr zu retten: Totalschaden! Auch an Straßenleiteinrichtungen und privatem Eigentum ist erheblicher Sachschaden entstanden. Wie hoch der Schaden ist, kann bislang noch nicht gesagt werden.
Neben Kräften der Polizei und Rettung sind auch zwei Freiwillige Wehren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 45 Mann zum Einsatz gerufen worden.
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