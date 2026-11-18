Werden dafür andere Steuern erhöht?

Für das kommende Jahr soll die Steuersenkung auf das europäische Mindestmaß nun durch Spielräume auf dem EEG-Konto finanziert werden. Dabei handelt es sich um ein Abrechnungskonto, auf dem die Kosten für die Förderung erneuerbarer Energien den Erlösen aus dem Verkauf des Ökostroms gegenübergestellt werden. Überschüsse könnten der Koalition nun finanziellen Spielraum für die geplante Stromsteuersenkung verschaffen. Wie viel Geld auf diesem Konto zur Verfügung steht, hängt aber maßgeblich von den Preisen für Strom aus erneuerbaren Energien ab.