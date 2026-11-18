Bei der Fahrt mit der U-Bahn durch Mumbai begeisterte Kate in einem kobaltblauen Kleid des Labels Roksanda – ein Look, den die 44-Jährige schon in der Vergangenheit – etwa in Wimbledon – getragen hatte. Neu war dafür die Handtasche, die die Prinzessin von Wales dazu kombinierte: die Hudson-Tasche von DeMellier.