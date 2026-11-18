Prinzessin Kate hat in Indien für Furore gesorgt – und das lag nicht nur an der Tatsache, dass es die erste große Fernreise der 44-Jährigen nach ihrer Krebserkrankung war. Sie krönte sich mit ihren Looks auch zur absoluten „Fashion Queen“!
Absolutes Highlight war eindeutig das Kleid, das Kate zur Gala des Earthshot-Preis getragen hatte. Das rote Dress stammte von der indischen Designerin Mahima Mahajan entschieden – eine wunderschöne Hommage an das Land.
Kleid und Schmuck funkelten um die Wette
Das rote Anarkali-Kleid war aus handgewebten Seiden-Georgette gestaltet und mit traditionellen goldenen Banarasi-Details, aufwendigen Stickereien und Glasperlen verziert. Ein echter Hingucker!
Zu ihrem wunderschönen Kleid kombinierte Kate edlen Schmuck: eine Diamant-Smaragd-Halskette sowie Ohrringe aus dem Besitz der verstorbenen Queen Elizabeth.
Rot steht Kate gut
Am Mittwoch legte Kate schließlich in Rot nach: Beim Besuch der Chanakya School of Craft sowie in einer Geburtsklinik in Mumbai trug die Prinzessin von Wales ein feuerrotes Dress von Designerin Emilia Wickstead.
Dazu kombinierte sie schokoladenbraune Slingback-Pumps von Manolo Blahnik. Ein Look, der der Prinzessin von Wales einfach ausgezeichnet stand!
Altes Kleid, neue Handtasche
Doch nicht nur in Rot macht Kate eine fantastische Figur, sondern auch in Blau. Das stellte die Ehefrau von Prinz William schon am ersten Tag ihrer Indien-Reise unter Beweis.
Bei der Fahrt mit der U-Bahn durch Mumbai begeisterte Kate in einem kobaltblauen Kleid des Labels Roksanda – ein Look, den die 44-Jährige schon in der Vergangenheit – etwa in Wimbledon – getragen hatte. Neu war dafür die Handtasche, die die Prinzessin von Wales dazu kombinierte: die Hudson-Tasche von DeMellier.
100-Euro-Ohrringer als Blickfang
Fesch war Kate aber auch bei der Ausfahrt mit einer Rikscha unterwegs. Die Prinzessin von Wales trug am Dienstag nämlich einen elfenbeinfarbenen Hosenanzug von Edeline Lee, zu dem sie einen weißen Body von Holland Cooper kombinierte.
Absoluter Hingucker des Looks waren aber Kates: Die handgemachten XXL-Ohrringe stammten von der Marke Chalke und waren mit umgerechnet rund 100 Euro verhältnismäßig günstig.
Fesch auch ohne High Heels
Auch an Tag eins setzte Kate bereits auf einen Power-Look: Zum Cricket-Spiel mit William sowie den Sport-Legenden Sachin Tendulkar und Punam Raut trug die Dreifach-Mama eine weiße Hose, zu der sie einen pistazienfarbenen Blazer von Veronica Beard kombinierte.
Auch Kates Schuhwahl begeisterte. Denn während die 44-Jährige in den letzten Tagen fast immer auf High Heels gesetzt hatte, war sie für den actionreichen Termin in flache Slingback-Schuhe von Camilla Elphick geschlüpft.
Erst Ende letzter Woche bestätigte der Palast, dass Prinzessin Kate mit Prinz William zum Earthshot-Preis nach Indien reisen werde. Zum letzten Mal schritt die 44-Jährige 2023 über den grünen Teppich der Preisverleihung, die der Prinz von Wales ins Leben gerufen hatte.
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