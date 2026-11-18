„Erster Platz in Europa“

Putin offenbarte auch seinen ganz eigenen Blick auf die Weltwirtschaft. „Wir gehören fest zu den größten Volkswirtschaften der Welt und nehmen in Europa den ersten Platz ein“, erklärt. Das stimmt freilich nur, wenn man das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach Kaufkraftparität als Vergleichsgröße heranzieht. Gemessen am nominellen BIP liegt Russland in Europa hinter Deutschland, Großbritannien und Frankreich – obwohl es das bevölkerungsreichste Land ist. Beim BIP pro Kopf liegt Russland im europäischen Vergleich außerdem weit unter dem Durchschnitt.