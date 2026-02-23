Das plant Kim Jong-un in den nächsten fünf Jahren

Es ist das größte und wichtigste politische Ereignis in Nordkorea seit vielen Jahren: Voraussichtlich Ende des Monats hält die herrschende Arbeiterpartei ihren ersten Parteikongress seit 2021 ab. Das Ziel: die absolute Machtposition von Diktator Kim Jong-un im Inland weiter zu stärken und sein Image als Oberbefehlshaber einer selbst ernannten Weltklasse-Armee zu demonstrieren.