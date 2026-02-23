Das plant Kim Jong-un in den nächsten fünf Jahren

„Es hat sich ausgeschneit!“: Frau Holle hat genug
Was plant Nordkorea militärisch? Kommt es zum Krieg mit Südkorea? Wer folgt Kim Jong-un einmal nach? Antworten auf diese Fragen sind aus dem international isolierten Land nur schwer zu bekommen. Voraussichtlich Ende Februar steigt ein gigantischer Parteitag, der Licht ins nordkoreanische Dunkel bringen könnte.
Es ist das größte und wichtigste politische Ereignis in Nordkorea seit vielen Jahren: Voraussichtlich Ende des Monats hält die herrschende Arbeiterpartei ihren ersten Parteikongress seit 2021 ab. Das Ziel: die absolute Machtposition von Diktator Kim Jong-un im Inland weiter zu stärken und sein Image als Oberbefehlshaber einer selbst ernannten Weltklasse-Armee zu demonstrieren.
