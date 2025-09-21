Wie Kims Tochter (12) erste Diktatorin werden kann
Nachfolge in Nordkorea
Da kommt etwas auf die Welt zu! Diktator Kim Jong-un – im Besitz von Atomwaffen – zeigt sich nun gerne mit Tochter Ju-ae. Wird sie die Kronprinzessin oder ist das nur ein Ablenkungsmanöver? Der Wiener Professor Rüdiger Frank, der in Nordkorea studierte, schätzt die Lage ein.
Sie mag Pferde, fährt gerne Ski und hört am liebsten Popmusik. Somit könnte Ju-ae eigentlich ein normales Teenager-Mädchen sein. Ist sie aber nicht! Sie ist nämlich die Tochter von Nordkorea-Chef Kim Jong-un.
