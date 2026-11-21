Gegen 5 Uhr kam der 25-Jährige mit seinem Auto auf Kärntner Seite von der Katschbergstraße ab, krachte gegen eine Leitschiene und wurde ins angrenzende Geäst geschleudert. Dort blieb das Auto seitlich liegen. Statt die Einsatzkräfte zu alarmieren, rief der Salzburger aber seine Mama an, von der er sich ins Landeskrankenhaus Tamsweg chauffieren ließ.