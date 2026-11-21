Da wusste wohl jemand, dass er zu viel getrunken hatte ... Nach einem Unfall auf der Katschberg Straße rief ein 25-jähriger Salzburger seine Mama anstatt der Polizei. Mitten in der Nacht ließ er sich von seiner Mutter ins Krankenhaus bringen, wo dann aber doch Polizisten auftauchten.
Gegen 5 Uhr kam der 25-Jährige mit seinem Auto auf Kärntner Seite von der Katschbergstraße ab, krachte gegen eine Leitschiene und wurde ins angrenzende Geäst geschleudert. Dort blieb das Auto seitlich liegen. Statt die Einsatzkräfte zu alarmieren, rief der Salzburger aber seine Mama an, von der er sich ins Landeskrankenhaus Tamsweg chauffieren ließ.
Dort wurde eine Alkoholisierung festgestellt, eine Polizeistreife führte im Krankenhaus schließlich einen Alkotest durch. Der 25-Jährige musste seinen Führerschein abgeben, und er wird angezeigt.
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