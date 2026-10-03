In der Falle des Eigenlobs

Als Andreas Babler, vorläufig noch SPÖ-Chef und Vizekanzler, vor laufender Kamera erstmals mit der Bewerbung von Gerhard Zeiler konfrontiert wurde, erklärte er, er habe ein diesbezügliches „Gerücht“ vernommen, beschäftige sich aber vielmehr mit einem „weiteren Erfolg“ der Regierungsarbeit, nämlich mit der Spritpreisbremse.
EINERSEITS kennen wir ja alle das alte Sprichwort „jeder Kramer lobt sei Ware“. Und im Kreise der Dreier-Koalition hat man sich offenbar darauf eingeschworen, die eigene Ware, sprich die Regierungsarbeit, besser zu verkaufen. Weshalb man also versucht, Ergebnisse dieser Arbeit wie etwa die Spritpreisbremse als Erfolg darzustellen.
ANDERERSEITS scheinen Babler, Meinl-Reisinger, Stocker und Co. tatsächlich davon überzeugt zu sein erfolgreiche Regierungsarbeit zu leisten. Der Kanzler spricht ja davon, dass das ein „Herbst der Ergebnisse“ sein würde. Und die Außenministerin glaubt wirklich, uns mit ihrer manischen Reisetätigkeit weltweit beliebt zu machen.
Dass hingegen die Menschen im Land nahezu alles, was diese Regierung nach quälenden Debatten und gegenseitigen Blockaden schließlich beschließt, ob Spritpreisbremse, Lebensmittelverbilligung oder Wehrpflicht-Reform, als weitgehend faulen Kompromiss und keineswegs als Erfolg betrachtet, scheint man nicht mehr wahrnehmen zu wollen. Realitätsverweigerung ist aber ein schlechter Ratgeber.
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