In der Falle des Eigenlobs

EINERSEITS kennen wir ja alle das alte Sprichwort „jeder Kramer lobt sei Ware“. Und im Kreise der Dreier-Koalition hat man sich offenbar darauf eingeschworen, die eigene Ware, sprich die Regierungsarbeit, besser zu verkaufen. Weshalb man also versucht, Ergebnisse dieser Arbeit wie etwa die Spritpreisbremse als Erfolg darzustellen.