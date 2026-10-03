Erdäpfel-Mangel: Die Ernte schrumpft dramatisch!

Drahtwurm frisst sich durch die Ernte

Nach einem zunächst guten Start im Frühjahr gerieten die Bestände ab Juni zunehmend unter Hitzestress. Die erhoffte Entspannung durch die Septemberregen kam für viele Knollen zu spät. Zusätzlich hinterließ der Drahtwurm tiefe Fraßspuren. Befallene Erdäpfel müssen aufwendig aussortiert werden – ein enormer Mehraufwand für die Bauern, die ohnehin mit deutlich geringeren Erträgen und hohen Kosten kämpfen. Landwirtschaftskammer-Vizepräsident Lorenz Mayr warnt vor einer doppelten Belastung.