Hai „Bukang-i“ wird in Südkorea zum Medienstar

Aus diesem Grund startete die Stadt Busan am 29. September eine „Hai-nach-Hause-Begleitung“-Aktion. Erste Versuche, das Tier aus dem Hafenbecken zu lotsen (siehe X-Beitrag oben) waren nicht von Erfolg gekrönt. Ein eigens angefertigtes Großnetz soll in Kürze dafür sorgen, dass „Bukang-i“ seinen Weg ins offene Meer findet.