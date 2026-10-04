Einkaufen am Sonntag? „Ja, aber nur ohne Personal“

„Wir fordern keine Öffnung mit Mitarbeiterbeteiligung“, sagt Martin Sonntag, Handelsobmann in OÖ. Er hat stattdessen einen anderen Vorschlag: „Das Öffnungszeitengesetz soll für Verkaufsstellen ohne Mitarbeiter nicht mehr gelten.“ In anderen Worten: Sogenannte Hybridshops – dort kann man mit Bankomatkarte eintreten und selbstständig, ohne Personal, einkaufen – sollen auch am Sonntag öffnen dürfen. Das soll allerdings nur für kleinere Supermärkte gelten, schränkt Sonntag ein.