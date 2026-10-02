Straka bei Links-Klassiker in Schottland zurück!

Golf-Profi Sepp Straka hat am zweiten Tag der Alfred Dunhill Links Championship in Schottland an Boden verloren!
Mit 71 Schlägen blieb der 33-Jährige am Freitag in Kingsbarns einen unter Par, rutschte vom 12. auf den geteilten 52. Platz zurück. Auf den führenden Casey Jarvis fehlen ihm sechs Schläge.
Bei seiner Premiere beim Traditionsturnier der DP-World-Tour schlägt er am Samstag auf dem Old Course in St. Andrews ab, wo auch der Final-Tag der besten 60 nach dem Cut steigt.
In der Pro-Am-Wertung rangieren Straka und sein Zwillingsbruder Sam nach dem zweiten Tag auf Rang 84. Nur die besten 20 Paare nach drei Runden überstehen den Cut.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.