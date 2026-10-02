ÖSV-Stars zurück nach Chile – Schweizer sticheln

„Die Speed-Jungs sind megahappy über diese Möglichkeit in Chile“, sagt Herren-Cheftrainer Marko Pfeifer. Der sich durch das eingeschobene Camp einen großen Mehrwert für den WM-Winter erwartet. Beim Ski-Erzrivalen Schweiz macht man sich angesichts der Rückkehr nach Chile über angebliche „Planungsfehler“ der Österreicher lustig. Schließlich sei man erst vor wenigen Wochen – inklusive Material – zurück nach Europa gereist. Da lässt sich Pfeifer nicht aus der Reserve locken. „Erstens konnte niemand wissen, dass in diesem Herbst gar nichts, wirklich gar nichts (an Niederschlag, Anm.) kommen würde. Und zweitens hält sich der Aufwand in Grenzen. Das ist es uns definitiv wert.“