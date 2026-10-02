Komarek: „Rückkehr war reine Herzensangelegenheit“

Dieser nimmt die Blumen dankend an. „Das würde ich so unterschreiben“, lacht der gebürtige Wiener, „auch wenn ich sicher noch etwas brauche, um auch auf dem Eis anzukommen.“

Push statt Nervosität

In der Kabine ist er das hingegen schon lange, kennt bereits einige Jungs vom Nationalteam. „Und ich rede extrem viel. Hoffentlich nicht zu viel“, grinst der Familienvater. Am Freitag (19.15) gibt’s gegen die Innsbruck Haie die nächste Chance auf den ersten „Heim-Dreier“ von Komarek. Der, obwohl aus seiner Zeit in Schweden Zuschauerzahlen im 10.000er-Bereich gewohnt, heiß auf die volle Eishalle ist. „Es freut mich, dass uns so viele Fans zuschauen. Nervös macht es mich nicht – pusht mich vielmehr!“