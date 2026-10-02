Toni Faber: „Ich wollte es immer schon probieren“

Die Schäfchen im virtuellen Raum ...

Deshalb ist er auch mit einem professionellen Team dieser Tage rund um seine Wirkungsstätte in der Wiener Innenstadt unterwegs. „Lange hat man gesagt, Social Media sei etwas für die Jungen. Das stimmt längst nicht mehr. Dort sind heute Menschen jeden Alters unterwegs“, sagt Faber der „Krone“ über seine Beweggründe online zu gehen, um auch im virtuellen Raum die Schäfchen zu erreichen.