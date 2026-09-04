Eine zähe Verführung im Cinemascope-Format

Schnitzler schrieb das Stück, das viel mit der „Traumnovelle“ zu tun hat, im Jahr 1924 und sah dabei die Reprise des Weltuntergangs schon voraus. Eine privilegierte Gesellschaft unerlöster Hedonisten taumelt da in den Abgrund. Aber das Schnitzler’sche Personal gewissenloser Männer und ihrer weiblichen Opfer hat sich verändert: Zwei Protagonistinnen sind erfolgreiche Musikerinnen (in der „Liebelei“ hat den Beruf noch der Vater ausgeübt), die über ihre sexuellen Verhältnisse selbst bestimmen.