Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wiener Staatsoper

Mörderisches Spiel mit Begehren und Eifersucht

Kultur
02.10.2026 07:00
Vor der Premiere an der Staatsoper war Vasily Barkhatov auf Recherche im Sigmund Freud Museum in ...
Vor der Premiere an der Staatsoper war Vasily Barkhatov auf Recherche im Sigmund Freud Museum in Wien.(Bild: Wiener Staatsoper/Marcel Urlaub)
Porträt von Judith Belfkih
Von Judith Belfkih

Der aus Russland stammende Regisseur Vasily Barkhatov debütiert am Samstag mit zwei Kurzopern an der Wiener Staatsoper, bettet Zemlinsky und Bartók auf Sigmund Freuds Therapie-Couch.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Krone“: Zwei Männer, zwei Frauen, zwei extreme Geschichten von Begehren und Gewalt: Was verbindet Zemlinskys „Florentinische Tragödie“ mit Bartóks „Blaubart“?
Vasily Barkhatov: In unserer Inszenierung folgen beide Opern demselben Paar, das sich in einer Beziehungskrise befindet. „Eine Florentinische Tragödie“ ist das realistischere Stück: Es geht um eine bewusste Selbstanalyse. „Blaubart“ hingegen führt uns ins Unterbewusstsein. Wir begleiten dieses Paar auf einer erschreckenden schmerzhaften Reise, auf der es sich selbst, den anderen und die Wahrheit über seine Beziehung entdeckt – und am Ende wieder zueinanderfindet, diesmal für immer.

Sie erzählen die Einakter als Therapiesitzung. Warum wird ausgerechnet diese Therapie zum tödlichen Experiment?
In „Eine Florentinische Tragödie“ begegnen wir zunächst einem Paar, das sich an einen Therapeuten wendet, weil es seine Ehe retten möchte. Im Rahmen der Therapie schlägt er ein Rollenspiel vor, das die Eifersucht wieder wecken und die Gefühle des Paares neu entfachen soll. Doch allmählich entgleitet das Spiel. Was als Versuch beginnt, die Beziehung zu retten, führt schließlich zu einem Mord.

Zur Produktion

  • Als erste Neuproduktion kombiniert die Wiener Staatsoper zwei Einakter: „Eine Florentinische Tragödie“ von Alexander Zemlinsky und „Herzog Blaubarts Burg“ von Béla Bartók. Bei Zemlinsky geht es um die Ermordung von Biancas Geliebtem durch ihren Gatten Simone. Bartók begleitet Judith durch die dunklen Geheimnisse ihres geliebten Herzog Blaubart.
  • Bei der Premiere am 3. Oktober führt Vasily Barkhatov Regie, Alain Altinoglu dirigiert. Mit Florian Boesch, Christopher Maltmann, Asmik Grigorian und Dmitry Golovnin.

Wie viel Psychologie braucht das Publikum, um der Geschichte zu folgen – wie viel soll rätselhaft bleiben?
Das Publikum braucht keine besonderen psychologischen Kenntnisse. Die Gefühle und Verhaltensmuster, die wir untersuchen, sind uns allen vertraut – sei es aus unserem eigenen Erleben oder aus dem Verhalten der Menschen um uns herum. Nichts an diesen Figuren ist nicht zutiefst menschlich.

Zitat Icon

Wir müssen sorgfältig damit umgehen, welche Seiten von uns und von dem Menschen, den wir lieben, wir ans Licht holen – und welche wir im Schatten belassen.

Vasily Barkhatov

Welche zentralen Gedanken möchten Sie Zusehern mit dieser Produktion mitgeben?
Manchmal müssen Menschen schwierige, ja beängstigende Erfahrungen durchleben, um starke Beziehungen aufzubauen. Glück entsteht nicht nur aus glücklichen Ereignissen. Jede Beziehung hat ja ihr eigenes Licht, ihre eigene Dunkelheit. Es ist als würde man eine Skulptur beleuchten: Ohne Licht kann man sie überhaupt nicht sehen, aber wenn man sie hell ausleuchtet, zerstört man ihre Tiefe. Erst das Spiel von Licht und Schatten lässt uns ihre wahre Form erkennen. Das ist bei Menschen ähnlich. Wir müssen sorgfältig damit umgehen, welche Seiten von uns und von dem Menschen, den wir lieben, wir ans Licht holen – und welche wir im Schatten belassen.

Lesen Sie auch:
Philosoph Konrad Paul Liessmann über die neue „KI-Scham“: „Wir hätten dieses Schamgefühl nicht, ...
Kultur Kompass
Liessmann: „Steuern auf ein neues Mittelalter zu“
22.09.2026
Kultur Kompass
Verrückter Kunstmarkt: Was Gemälde kosten dürfen
08.09.2026

Was müssen Sänger in dieser psychologisch extremen Inszenierung leisten?
Beide Werke sind äußerst intim – fast wie gesprochenes Theater. Wenn so wenige Menschen auf der Bühne stehen, gibt es keinen Ort, an dem man sich verstecken kann: Jede Geste, jede Reaktion ist da wichtig.

Was bedeutet Ihnen das Debüt an der Staatsoper?
Sehr viel. Es gibt bestimmte legendäre Orte auf der Welt, die fast jeder kennt – auch Menschen, die keinen direkten Bezug zu Oper haben. Hier arbeiten zu dürfen und auf diese Weise ein Teil dieser Geschichte zu werden, ist für mich als Opernregisseur etwas ganz Besonderes.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
02.10.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ungewöhnliche Geburt
Seepferdchen-Papa bringt Hunderte Babys zur Welt
Trauerndes Tier
Delfin-Mama trägt totes Kalb tagelang durchs Meer
Flug klappt trotzdem
Chinesische Rakete wird von Blitz getroffen
Schwarmintelligenz
Tausende Ameisen bilden lebende Brücke über Bach
Zeitraffer-Aufnahmen
ESA-Astronautin filmt tanzende Nordlichter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
131.607 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Ausland
Mehrheit der Länder hat keine Zeitumstellung mehr
119.306 mal gelesen
In wenigen Wochen werden die Uhren in Österreich wieder um eine Stunde zurückgestellt. Viele ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
98.927 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
2063 mal kommentiert
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Außenpolitik
Präsident nennt Russland „Zwerg“: Moskau sauer
1411 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt sich in letzter Zeit kein Blatt vor den Mund. Nun ...
Innenpolitik
FPÖ startet Volksbegehren gegen ORF-Gebühr
848 mal kommentiert
Schuch-Gubik und Hafenecker präsentierten am Mittwoch das FPÖ-Volksbegehren gegen den ORF.
Mehr Kultur
Wiener Staatsoper
Mörderisches Spiel mit Begehren und Eifersucht
Krone Plus Logo
Wanda im „Krone“-Talk
„Berauschte mich, um Dialog mit Gott zu führen“
Präsentation: Freitag
50 Jahre lang ein Stück des Weges mit Handke
musikprotokoll Graz
Vielfältige Klänge einer musikalischen Supernova
Krone Plus Logo
Wie es wirklich war
Mord und Tod statt gerühmter Idylle auf der Alm
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf