Mörderisches Spiel mit Begehren und Eifersucht

Welche zentralen Gedanken möchten Sie Zusehern mit dieser Produktion mitgeben?

Manchmal müssen Menschen schwierige, ja beängstigende Erfahrungen durchleben, um starke Beziehungen aufzubauen. Glück entsteht nicht nur aus glücklichen Ereignissen. Jede Beziehung hat ja ihr eigenes Licht, ihre eigene Dunkelheit. Es ist als würde man eine Skulptur beleuchten: Ohne Licht kann man sie überhaupt nicht sehen, aber wenn man sie hell ausleuchtet, zerstört man ihre Tiefe. Erst das Spiel von Licht und Schatten lässt uns ihre wahre Form erkennen. Das ist bei Menschen ähnlich. Wir müssen sorgfältig damit umgehen, welche Seiten von uns und von dem Menschen, den wir lieben, wir ans Licht holen – und welche wir im Schatten belassen.