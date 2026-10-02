„Beschissen“: Verstappen schimpft erneut über Auto

Kaum ein Rennwochenende vergeht, ohne dass sich Max Verstappen nicht zumindest einmal über das Verhalten seines Autos beschwert. „Ich fühle mich wieder so beschissen im Auto“, funkte der Red-Bull-Pilot im zweiten Malaysia-Training an seine Crew ...
Eigentlich sollte man meinen, Vestappen fühlt sich wohl am Sepang International Circuit. Die erste Session am hatte der Niederländer am Freitag mit vier Zehntel Vorsprung auf George Russell für sich entschieden, in der zweiten Einheit fehlten ihm nur 0,257 Sekunden auf die Bestzeit von Charles Leclerc im Ferrari.
„Wie eine Lotterie“
Und dennoch motzte Verstappen wieder: „Es ist fast wie eine Lotterie, wie ich im Auto sitze. Und ich weiß nicht warum. Das Heck springt wie verrückt.“
Man werde sich das Problem genauer anschauen, versuchte die Crew den vierfachen Weltmeister zu beruhigen. Bis Samstag sollte Red Bull die Angelegenheit in den Griff bekommen, da steigt nämlich um 10 Uhr (MESZ) das Qualifying.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.