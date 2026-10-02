Teuerungs-Schock in der Eurozone: EZB unter Druck

Die Inflation im Euroraum zieht deutlich stärker an als erwartet – und setzt damit die Europäische Zentralbank (EZB) unter Zugzwang. Im September stiegen die Verbraucherpreise um 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Damit erreichte die Teuerung den höchsten Stand seit drei Jahren. Experten hatten lediglich mit 3,6 Prozent gerechnet.