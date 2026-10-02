Das ist die beste Notruf-Disponentin in Europa

Die ausgezeichnete Niederösterreicherin arbeitet bereits seit dem Jahr 2005 in der Gesundheitsleitstelle und gilt in ihrem Bereich als sehr erfahren. Sie zeichnet besonders aus, dass sie Hilfesuchende auch in stark belastenden Situationen mit großer Ruhe und Klarheit durch das Gespräch leitet. Obermaier war lange Zeit für das Qualitätsmanagement bei Notruf Niederösterreich zuständig. Zudem half sie durch eine Kooperation bei der Leitstelle in Tirol aus. Dort lernte sie, wie man Notfälle im alpinen Gelände verortet.