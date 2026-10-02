Das ist die beste Notruf-Disponentin in Europa

Eine Mitarbeiterin von Notruf Niederösterreich ist die beste Notruf-Disponentin Europas. Claudia Obermaier darf sich „Dispatcher of the Year“ nennen. Die Niederösterreicherin wurde bei einer Konferenz in den Niederlanden ausgezeichnet. Es ist bereits das dritte Jahr in Folge, dass dieser Preis an das Bundesland geht.
Die ausgezeichnete Niederösterreicherin arbeitet bereits seit dem Jahr 2005 in der Gesundheitsleitstelle und gilt in ihrem Bereich als sehr erfahren. Sie zeichnet besonders aus, dass sie Hilfesuchende auch in stark belastenden Situationen mit großer Ruhe und Klarheit durch das Gespräch leitet. Obermaier war lange Zeit für das Qualitätsmanagement bei Notruf Niederösterreich zuständig. Zudem half sie durch eine Kooperation bei der Leitstelle in Tirol aus. Dort lernte sie, wie man Notfälle im alpinen Gelände verortet.
Auch in ihrer Freizeit ist die Niederösterreicherin im Einsatz. Beim Samariterbund in Groß Gerungs ist sie ehrenamtlich im Fahrdienst tätig und hilft im Sommer bei der Wasserrettung.
Einzigartige Serie in Europa
Bei der Konferenz Euronavigator in Amsterdam trafen sich zahlreiche Fachleute für das Leitstellenwesen. Insgesamt waren neun Personen aus Deutschland und Österreich für die Auszeichnung nominiert. Dass der Preis zum dritten Mal in Serie an dasselbe Bundesland geht, ist eine einzigartige Serie in Europa.
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