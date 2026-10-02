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Vier Männer bedroht

Streit um Parkplatz: Mann holt Baseballschläger

Wien
02.10.2026 11:40
Die Polizisten der Inspektion Praterstern nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest.
Die Polizisten der Inspektion Praterstern nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest.(Bild: Christian Krall)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Streit um einen Parkplatz ist am Donnerstagabend in Wien-Leopoldstadt eskaliert. Ein 56-Jähriger bedrohte vier junge Männer mit einem Baseballschläger. Die alarmierte Polizei nahm den Mann vorläufig fest.

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Zu dem Streit kam es gegen 19.30 Uhr in der Pazmanitengasse. Zunächst geriet der 56-Jährige mit den vier Männern im Alter zwischen 25 und 26 Jahren verbal aneinander und es kam zum Streit.

Mit diesem Baseballschläger soll der Verdächtige die Gruppe bedroht haben.
Mit diesem Baseballschläger soll der Verdächtige die Gruppe bedroht haben.(Bild: LPD Wien)

Im Laufe der Auseinandersetzung soll er dann plötzlich einen Baseballschläger aus seinem Auto geholt und die Gruppe damit bedroht haben.

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Baseballschläger sichergestellt
Polizisten der Inspektion Praterstern nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Auch der Baseballschläger wurde sichergestellt. Nach seiner Vernehmung wurde der 56-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

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