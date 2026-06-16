300 Migranten und drei Schlepper an Grenze

300 Migranten im heurigen Jahr

„Anfang des Jahres mussten in manchen Wochen lediglich jeweils zwei oder vier Migranten aufgenommen und betreut werden. In der Woche nach Ostern hatte es überhaupt nur einen einzigen Flüchtling nach Österreich verschlagen“, berichtet die Polizei von ihren Streifzügen entlang der 357 Kilometer zwischen dem Burgenland und den ungarischen Komitaten Győr-Moson-Sopron und Vas. Der Sieben-Tage-Spitzenwert 2026 ist bislang mit 23 Aufgriffen von 18. bis 24. Mai erreicht worden. Insgesamt wurden heuer 300 Flüchtlinge registriert und drei Schlepper aus dem Verkehr gezogen.