Hier bekommt der goldene Oktober einen Dämpfer

Der Oktober zeigt am Freitag zwei völlig unterschiedliche Gesichter: Während sich der Westen Österreichs zunehmend unter einer dichten Wolkendecke versteckt und sogar der eine oder andere Regentropfen fällt, darf sich der Osten noch einmal über reichlich Sonnenschein freuen. Mit bis zu 24 Grad bleibt es zudem vielerorts angenehm mild.
Schon in der Nacht kündigte sich der Wetterwechsel im Westen langsam an. Am Freitag selbst bleibt die Zweiteilung bestehen. Von Vorarlberg bis Salzburg dominieren dichte Wolkenfelder, lokal kann es kurz regnen. Besonders ganz im Westen hält sich das trübe Grau hartnäckig. Je weiter man Richtung Osten kommt, desto größer werden dagegen die Chancen auf freundlicheres Wetter.
Östlich von Salzburg hat die Sonne häufig klar die Nase vorn. Ganz ungestört bleibt sie allerdings nicht: Immer wieder ziehen dichte, hohe Schleierwolken durch und legen zeitweise einen milchigen Schleier über den Himmel.
Bis zu 24 Grad im Osten
Etwas Geduld braucht es südlich des Alpenhauptkamms. Dort können sich in Becken und Tälern Nebelfelder länger halten und die Sonne zunächst auf Abstand halten.
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Der Wind spielt am Freitag kaum eine große Rolle. Er weht aus unterschiedlichen Richtungen meist nur schwach, lediglich im Nordosten kann er zeitweise mäßig auffrischen. Nach einem frischen Morgen mit 4 bis 14 Grad steigen die Temperaturen tagsüber auf 17 bis 24 Grad. Damit bleibt der Herbst zumindest in den sonnigeren Landesteilen weiterhin auf der angenehm milden Seite.
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