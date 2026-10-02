Hier bekommt der goldene Oktober einen Dämpfer

Schon in der Nacht kündigte sich der Wetterwechsel im Westen langsam an. Am Freitag selbst bleibt die Zweiteilung bestehen. Von Vorarlberg bis Salzburg dominieren dichte Wolkenfelder, lokal kann es kurz regnen. Besonders ganz im Westen hält sich das trübe Grau hartnäckig. Je weiter man Richtung Osten kommt, desto größer werden dagegen die Chancen auf freundlicheres Wetter.