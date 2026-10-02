Mahnwache für „Schmotzer“ und alle gequälten Tiere

Der Fall des zu Tode gequälten Katers „Schmotzer“ ist Aufhänger für die Veranstaltung, die der engagierte Zillertaler Tierschützer Walter Brugger am Sonntag organisiert. Die Mahnwache findet zwischen 13 und 17 Uhr auf dem Dorfplatz in Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel) statt – also in jenem Ort, an dem der Kater Ende April von vier Einheimischen bestialisch getötet wurde.