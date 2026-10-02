Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tierschützer bedroht

Mahnwache für „Schmotzer“ und alle gequälten Tiere

Tirol
02.10.2026 05:00
Kater „Schmotzer“ ist Symbolfigur für alle gequälten Tiere.
Kater „Schmotzer“ ist Symbolfigur für alle gequälten Tiere.(Bild: Krone-Collage/Privat, Krone KREATIV)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Den Welttierschutztag am Sonntag, dem 4. Oktober, nutzen Tierschützer in Tirol, um härtere Strafen für Tierquäler einzufordern. Sie veranstalten eine Mahnwache für Kater „Schmotzer“ und alle gequälten Tiere.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Fall des zu Tode gequälten Katers „Schmotzer“ ist Aufhänger für die Veranstaltung, die der engagierte Zillertaler Tierschützer Walter Brugger am Sonntag organisiert. Die Mahnwache findet zwischen 13 und 17 Uhr auf dem Dorfplatz in Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel) statt – also in jenem Ort, an dem der Kater Ende April von vier Einheimischen bestialisch getötet wurde.

Verwaltungsverfahren noch im Laufen 
Das Quartett ist bekanntlich vom Vorwurf der Tierquälerei am Landesgericht in Innsbruck freigesprochen worden. Allerdings läuft an der BH Kitzbühel ein Verwaltungsverfahren wegen des Verdachts der Tierquälerei gegen die jungen Männer. Laut Bezirkshauptmann Martin Grander dürfte dieses Verfahren noch mindestens zwei bis drei Wochen dauern.

Lesen Sie auch:
Die vier Männer mussten sich in Innsbruck dem Vorwurf der Tierquälerei stellen.
Freisprüche empören
Keine Gerechtigkeit für toten Kater „Schmotzer“
05.08.2026
Kritik reißt nicht ab
Getöteter Kater: „Freispruch ist fatales Zeichen“
06.08.2026

„Es muss sich etwas ändern“
„Wir wollen die Leute mit der Mahnwache wachrütteln“, so Organisator Walter Brugger gegenüber der „Krone“. „Es muss sich etwas ändern. Wir fordern Gerechtigkeit für alle gequälten Tiere und daher härtere Strafen für Tierquäler. Gemeinsam sind wir laut und auch stark.“

Kater „Schmotzer“ wurde grausam getötet.
Kater „Schmotzer“ wurde grausam getötet.(Bild: Privat)

Friedliche Veranstaltung
Die Veranstaltung soll „absolut friedlich“ ablaufen, betont der Organisator. Freilich: In den sozialen Medien wurden auch schon Drohungen gegen die Tierschützer ausgesprochen.

Weitere Veranstaltungen folgen
Die Mahnwache in Brixen wird nicht die einzige bleiben. Brugger: „Weitere folgen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
02.10.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
131.395 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Ausland
Mehrheit der Länder hat keine Zeitumstellung mehr
118.966 mal gelesen
In wenigen Wochen werden die Uhren in Österreich wieder um eine Stunde zurückgestellt. Viele ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
98.771 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
2000 mal kommentiert
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Außenpolitik
Präsident nennt Russland „Zwerg“: Moskau sauer
1403 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt sich in letzter Zeit kein Blatt vor den Mund. Nun ...
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
950 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf