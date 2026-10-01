Asylwerber dürfen bei Bescheidanfechtung arbeiten

Nun hat das Arbeitsministerium reagiert und das Arbeitsmarktservice (AMS) angewiesen, bis zu einer höchstgerichtlichen Entscheidung keine Verlängerungsanträge zu bearbeiten. Wer bereits eine Arbeitsbewilligung habe, könne zunächst weiterarbeiten, hieß es. Man habe sich bei der Umsetzung der neuen EU-Asylregeln für eine „restriktive Auslegungsvariante“ entschieden. „Ob sich aus der höchstgerichtlichen Entscheidung ein Bedarf für weitere gesetzliche Anpassungen ergibt, bleibt abzuwarten“, hieß es in einem schriftlichen Statement des Arbeitsministeriums.