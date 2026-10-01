Arztpersonal in DR Kongo an Ebola erkrankt

Auch gute Nachrichten im Kampf gegen Ebola

Die afrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC berichtete in ihrem jüngsten Briefing jedoch auch über eine hoffnungsvolle Entwicklung: In der nordostkongolesischen Provinz Ituri, einem Zentrum des Ausbruchs, sank in den letzten drei Wochen die Zahl der Fälle um 25 Prozent. Eine Entwarnung bedeutet dies aber nicht: In der Nachbarprovinz Nord-Kivu gab es im gleichen Zeitraum einen Anstieg um 56 Prozent.