Davidson packt über Beziehung zu Kardashian aus

Fast ein Jahr waren Pete Davidson und Kim Kardashian ein Paar. Rund vier Jahre nach dem Liebes-Aus sprach der Comedian jetzt über die wilde Beziehung und warum ihm am Ende „alles ein bisschen zu viel“ wurde.
„Ich gehöre zu den Überlebenden – zu den wenigen und stolzen. Wir sind wie die Marines“, scherzte Pete Davidson im Interview mit „Variety“ auf seine Beziehung mit Kim Kardashian angesprochen. Die beiden lernten sich bei einer Aufzeichnung eines „Saturday Night Live“-Sketches kennen – und wurden ein Paar. Doch die Liebe sollte nur ein Jahr halten.
„Nicht dafür gemacht“
Im Gespräch mit dem Magazin gab Davidson jetzt Einblick, wie schwierig die Beziehung zwischen ihm und der heute 45-Jährigen wirklich war. „Schau, das ist eine wirklich schwierige Umgebung, wenn man nicht dafür gemacht ist“, spielte der Comedian auf das große öffentliche Interesse an den Kardashians an.
Zog aber gleichzeitig vor seiner Ex und ihrer Familie den Hut: „Eine Sache, die ich an Kim und ihrer ganzen Familie liebe, ist, dass sie sagen: ,Das ist es, was wir machen.‘ Ich fand das sehr attraktiv und reif.“
Wahnsinn war „ein bisschen zu viel“
Er sei während der Beziehung nie zu irgendetwas gedrängt worden, an dem er nicht teilnehmen wollte, betonte Davidson zudem. Kim sei sehr respektvoll gewesen. „Aber der Wahnsinn dieses Lebensstils – überall verfolgt zu werden, Sicherheitsleute zu haben und ständig über die Schulter schauen zu müssen – war für jemanden mit psychischen Problemen und damals auch Drogenproblemen ein bisschen zu viel für mich“, räumte er ein.
Böse Worte über seine Ex verlor der Comedian jedoch nicht: „Aber wir verstehen uns gut, und ich empfinde viel Liebe für sie. Und ich wusste, worauf ich mich einlasse.“
Lange Liste an berühmten Ex-Freundinnen
Kim Kardashian ist nicht die einzige berühmte Ex-Freundin des ehemaligen „Saturday Night Live“-Stars. Davidson war im Laufe der Jahre unter anderem auch mit Ariana Grande, Kate Beckinsale, Margaret Qualley, Kaia Gerber und Phoebe Dynevor liiert.
Vor zehn Monaten wurde der 32-Jährige zum ersten Mal Papa. Mit der Mutter seiner Tochter Scottie ist Davidson mittlerweile nicht mehr liiert.
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