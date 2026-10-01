Davidson packt über Beziehung zu Kardashian aus

Wahnsinn war „ein bisschen zu viel“

Er sei während der Beziehung nie zu irgendetwas gedrängt worden, an dem er nicht teilnehmen wollte, betonte Davidson zudem. Kim sei sehr respektvoll gewesen. „Aber der Wahnsinn dieses Lebensstils – überall verfolgt zu werden, Sicherheitsleute zu haben und ständig über die Schulter schauen zu müssen – war für jemanden mit psychischen Problemen und damals auch Drogenproblemen ein bisschen zu viel für mich“, räumte er ein.