Gefahr durch Metallteile in veganen Fruchtgummis

Der Diskonter Hofer ruft vorsorglich vegane Fruchtgummis zurück. Die Nascherei könnte potenziell gefährliche Metallteile enthalten. Vom Verzehr wird daher abgeraten.
Die Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) veröffentlichte am Donnerstag den Rückruf des Produkts SWEET LAND Veganer Fruchtgummi, Sour Fruit Mix 180 g, „aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes“, wie es hieß.
Seit einem Jahr im Sortiment
Die Nascherei war ab Oktober 2025 in den Filialen des Diskonters verkauft worden: „In einzelnen Fällen besteht die Gefahr, dass Metallfragmente enthalten sind. Daher darf das Produkt nicht weiterverwendet werden“, teilte die AGES mit.
Betroffen sind alle Chargen, unabhängig vom Mindesthaltbarkeitsdatum: „Das betroffene Produkt darf nicht weiter konsumiert werden.“ Die Fruchtgummis können in allen Hofer-Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. „Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten“, teilte Hofer mit.
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