Gerhard Zeiler schreibt Brief an alle SPÖ-Genossen

Am Freitag vor einer Woche platzte die politische Bombe. Der international anerkannte Medienmanager Gerhard Zeiler erklärte via „Krone“, für den Parteivorsitz der SPÖ kandidieren zu wollen. Sieben Tage danach will er sein Vorhaben und die entsprechenden Pläne nun all jenen näher erklären, die ihn zum Parteichef machen könnten – den Mitgliedern der SPÖ. In einem Brief auf seiner Homepage will sich Andreas Bablers Herausforderer heute direkt an die Genossen wenden. In Zeilers Zeilen dürfte man nähere Details zu programmatischen Punkten und über seine Beweggründe lesen können. Bisher bekannt ist, dass Zeiler einen Fokus auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes setzen wollen würde. „Die Kuh, die Milch gibt, schlachtet man nicht“, erklärte er mehrfach. In diesem Zusammenhang fordert er eine schnellere Entbürokratisierung.