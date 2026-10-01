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Kate in Plauderlaune

Diesen Job muss William im Haushalt erledigen!

Royals
01.10.2026 16:00
Prinzessin Kate hatte bei einem Termin mit Senioren in Pulborough nicht nur eine Mordshetz, sie ...
Prinzessin Kate hatte bei einem Termin mit Senioren in Pulborough nicht nur eine Mordshetz, sie plauderte auch aus, welchen Job Prinz William im Haushalt erledigen muss.(Bild: AFP/ARTHUR EDWARDS)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Beim Charme der Senioren und Seniorinnen aus Pulborough konnte Prinzessin Kate einfach nicht widerstehen – und plauderte bei einem Termin sogar einige ganz private Geheimnisse aus. Im Haushalt des Thronfolgers und seiner Familie geht es nämlich überraschend bodenständig zu ...

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Am Mittwoch sammelte Prinzessin Kate Senioren im Kleinbus ein, um sie im englischen Pulborough in der Grafschaft West Sussex zum Senioren-Lunch zu bringen. Und zwischen Suppe und Chips kam die 44-Jährige dann ins Plaudern.

„Ich liebe es, abzuwaschen“
Und verriet: Daheim bei der Wales-Familie kümmert sich nicht etwa eine Haushälterin, sondern Kate höchstselbst um das Geschirr. „Ich liebes, abzuwaschen. Das tue ich wirklich“, lachte die Ehefrau von Prinz William im Gespräch mit den Pensionisten im Gemeindesaal. 

Prinzessin Kate holte die Senioren mit dem Kleinbus ab und brachte sie zum Lunch ins ...
Prinzessin Kate holte die Senioren mit dem Kleinbus ab und brachte sie zum Lunch ins Gemeindezentrum.(Bild: David Cliff / Kensington Palace)

Als einer der Besucher scherzte, ob Kate denn nicht gleich mitanpacken wolle, lachte Kate und lenkte das Gespräch geschickt das gemeinsame Abendritual mit ihrem Gatten. 

„William übernimmt das Abtrocknen“, verriet sie – und erklärte mit einem Augenzwinkern: „Wir sind da ein super Team.“

Beim Mittagessen plauderte Kate mit den Senioren, ...
Beim Mittagessen plauderte Kate mit den Senioren, ...(Bild: AFP/ARTHUR EDWARDS)
... machte Scherze und verriet auch einige private Geheimnisse.
... machte Scherze und verriet auch einige private Geheimnisse.(Bild: AFP/ARTHUR EDWARDS)

Aber nicht nur der Thronfolger und seine schöne Ehefrau packen daheim mit an, wie Kate zudem erklärte. „Wir binden auch die Kinder mit ein!“ Also auch George, Charlotte und Louis müssen im Haushalt stets mithelfen.

Auch Queen griff gerne zum Spülmittel
Doch wer jetzt denkt, Prinzessin Kates Begeisterung fürs Geschirr abwaschen ist in der Royal Family eine echte Seltenheit, der irrt. Im Gegenteil! Der Abwasch hat in der Königsfamilie echte Tradition! Denn schon die verstorbene Königin Elizabeth liebte es, nach dem traditionellen Barbecue auf Schloss Balmoral selbst zu Spülmittel und Schwämmchen zu greifen.

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Und nicht nur das: Die Queen schickte Gäste, die ihr zur Hand gehen wollten, auch stets freundlich weg. Warum? Für die Monarchin war die Hausarbeit tatsächlich eine willkommene Abwechslung zum royalen Protokoll.

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