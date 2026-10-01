Diesen Job muss William im Haushalt erledigen!

Auch Queen griff gerne zum Spülmittel

Doch wer jetzt denkt, Prinzessin Kates Begeisterung fürs Geschirr abwaschen ist in der Royal Family eine echte Seltenheit, der irrt. Im Gegenteil! Der Abwasch hat in der Königsfamilie echte Tradition! Denn schon die verstorbene Königin Elizabeth liebte es, nach dem traditionellen Barbecue auf Schloss Balmoral selbst zu Spülmittel und Schwämmchen zu greifen.