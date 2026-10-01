Diesen Job muss William im Haushalt erledigen!

Beim Charme der Senioren und Seniorinnen aus Pulborough konnte Prinzessin Kate einfach nicht widerstehen – und plauderte bei einem Termin sogar einige ganz private Geheimnisse aus. Im Haushalt des Thronfolgers und seiner Familie geht es nämlich überraschend bodenständig zu ...
Am Mittwoch sammelte Prinzessin Kate Senioren im Kleinbus ein, um sie im englischen Pulborough in der Grafschaft West Sussex zum Senioren-Lunch zu bringen. Und zwischen Suppe und Chips kam die 44-Jährige dann ins Plaudern.
„Ich liebe es, abzuwaschen“
Und verriet: Daheim bei der Wales-Familie kümmert sich nicht etwa eine Haushälterin, sondern Kate höchstselbst um das Geschirr. „Ich liebes, abzuwaschen. Das tue ich wirklich“, lachte die Ehefrau von Prinz William im Gespräch mit den Pensionisten im Gemeindesaal.
Als einer der Besucher scherzte, ob Kate denn nicht gleich mitanpacken wolle, lachte Kate und lenkte das Gespräch geschickt das gemeinsame Abendritual mit ihrem Gatten.
„William übernimmt das Abtrocknen“, verriet sie – und erklärte mit einem Augenzwinkern: „Wir sind da ein super Team.“
Aber nicht nur der Thronfolger und seine schöne Ehefrau packen daheim mit an, wie Kate zudem erklärte. „Wir binden auch die Kinder mit ein!“ Also auch George, Charlotte und Louis müssen im Haushalt stets mithelfen.
Auch Queen griff gerne zum Spülmittel
Doch wer jetzt denkt, Prinzessin Kates Begeisterung fürs Geschirr abwaschen ist in der Royal Family eine echte Seltenheit, der irrt. Im Gegenteil! Der Abwasch hat in der Königsfamilie echte Tradition! Denn schon die verstorbene Königin Elizabeth liebte es, nach dem traditionellen Barbecue auf Schloss Balmoral selbst zu Spülmittel und Schwämmchen zu greifen.
Und nicht nur das: Die Queen schickte Gäste, die ihr zur Hand gehen wollten, auch stets freundlich weg. Warum? Für die Monarchin war die Hausarbeit tatsächlich eine willkommene Abwechslung zum royalen Protokoll.
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