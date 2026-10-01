Nun müssen auch ungarische Diplomaten gehen

Die Gruppe ungarischer Diplomaten der Botschaft in Moskau und der Generalkonsulate in St. Petersburg und Kasan müsse Russland binnen der nächsten zwei Wochen verlassen, teilte das Ministerium mit. Eine konkrete Zahl der Betroffenen nannte die Behörde nicht. Üblich sind aber „spiegelbildliche“ Reaktionen – also die gleiche Anzahl an Diplomaten. Das ungarische Außenministerium teilte auf seiner Facebook-Seite mit, dass es die Ausweisung seiner Diplomaten zur Kenntnis nehme.