Pensionist (88) fällt auf falschen Polizist rein

Der Pensionist wurde zunächst von einem unbekannten Mann angerufen, der sich als Polizeibeamter ausgab. Dieser behauptete, es gebe neue Erkenntnisse zu einer bereits vor längerer Zeit vom 88-Jährigen erstatteten Anzeige. Eine Tätergruppe sei festgenommen worden, bei einem der Verdächtigen seien die Kontaktdaten des Pensionisten gefunden worden.