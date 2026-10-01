Pensionist (88) fällt auf falschen Polizist rein

Ein 88-Jähriger ist am Mittwoch im Wiener Bezirk Döbling Opfer eines Trickbetrügers geworden. Der bisher unbekannte Täter erbeutete als falscher Polizist Schmuck und Goldmünzen im Wert eines sechsstelligen Eurobetrags.
Der Pensionist wurde zunächst von einem unbekannten Mann angerufen, der sich als Polizeibeamter ausgab. Dieser behauptete, es gebe neue Erkenntnisse zu einer bereits vor längerer Zeit vom 88-Jährigen erstatteten Anzeige. Eine Tätergruppe sei festgenommen worden, bei einem der Verdächtigen seien die Kontaktdaten des Pensionisten gefunden worden.
Der Anrufer erklärte dem 88-Jährigen daraufhin, dass seine Wertgegenstände zum Schutz vor einem angeblich geplanten Überfall vorübergehend sichergestellt und registriert werden müssten.
Vermeintlichen Polizeiausweis vorgezeigt
Rund 30 Minuten später erschien ein Unbekannter an der Wohnadresse und wies sich mit einem vermeintlichen Polizeiausweis als Beamter aus. Dann packte der Mann zahlreiche Schmuckstücke sowie Goldmünzen ein und verließ mit den Wertgegenständen die Wohnung. Laut Polizei entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe.
Die Polizei betonte am Donnerstag erneut, dass echte Beamte niemals telefonisch die Herausgabe von Bargeld, Schmuck oder anderen Wertgegenständen verlangen.
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