2,40 Euro stehen nun auf jeder Amazon-Rechnung

Die 2,40 Euro – davon sind 40 Cent Mehrwertsteuer – können entweder pro Paket oder pro Bestellung gelten. Schon am Vormittag des 1. Oktober war es so weit, wie ein Selbstversuch zeigte: Neben dem Warenpreis und dem Betrag für Verpackung und Versand weist die Kostenaufstellung auch den Punkt „Paketsteuer in Österreich“ auf. „Sie fällt einmal pro Bestellung an, unabhängig davon, wie viele Artikel du bestellst oder in wie vielen Paketen die Bestellung ankommt“, heißt es von dem Online-Riesen.