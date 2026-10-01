Bergsteiger stürzte beim Fotografieren 30 Meter ab

Dramatischer Alpinunfall im Tiroler Zillertal: Ein 34-jähriger Tscheche wollte am Mittwochabend im Bereich des Schlegeisstausees Naturaufnahmen machen. Dabei rutschte der Alpinist auf einer Felsplatte aus und stürzte rund 30 Meter in die Tiefe. Er erlitt schwere Verletzungen!
Zu dem fatalen Alpinunfall kam es am Mittwoch gegen 17.45. Der 34-jährige Tscheche wollte laut Polizei im Bereich des Schlegeisspeichers Fotos machen und stellte hierfür seine Kamera samt Stativ auf einem Plateau beziehungsweise einem Felsvorsprung auf.
Schwere Verletzungen an Bein und Hüfte
„Im Zuge dessen rutschte der Mann auf einer nassen Felsplatte aus und stürzte in der Folge rund 30 Meter über ein felsdurchsetztes Bachbett ab“, heißt es vonseiten der Polizei. Dabei habe er sich schwere Verletzungen am Oberschenkel und an der Hüfte zugezogen.
Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Schwerverletzte mit einem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Hall in Tirol geflogen.
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