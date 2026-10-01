Bergsteiger stürzte beim Fotografieren 30 Meter ab

Schwere Verletzungen an Bein und Hüfte

„Im Zuge dessen rutschte der Mann auf einer nassen Felsplatte aus und stürzte in der Folge rund 30 Meter über ein felsdurchsetztes Bachbett ab“, heißt es vonseiten der Polizei. Dabei habe er sich schwere Verletzungen am Oberschenkel und an der Hüfte zugezogen.