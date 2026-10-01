ÖFB-Team? „Darf auch nicht vergessen, dass …“

Deshalb traut Hamann Österreich durchaus einiges zu, wenn man den eingeschlagenen Weg weitergeht und betont: „Du musst dich nicht entschuldigen für das, was du schlägst. Du kannst nur das schlagen, was dir gegenübersteht. Das haben sie eindrucksvoll gemacht. Man darf auch nicht vergessen, dass einige nicht mehr dabei sind von denen, die die Mannschaft getragen haben die letzten zehn Jahre.“ Und gegen Irland gibt es nun die nächste Gelegenheit auf dem Platz Taten sprechen zu lassen.