ÖFB-Team? „Darf auch nicht vergessen, dass …“

Der Start in die Nations League ist dem ÖFB-Team mit zwei Siegen gelungen und doch gibt es immer wieder auch kritische Stimmen. Waren die Gegner einfach kein richtiger Maßstab? Darüber wurde auch im neuen Podcast „Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast“ von Sky Sport Austria ausgiebig diskutiert. Im Fokus: Der Abschied von Leistungsträgern wie Marko Arnautovic.
Ehe die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick am Abend in Dublin gegen Irland (20.45 Uhr hier im Liveticker) auch den dritten Gruppengegner zum Duell bittet, wird noch fleißig über die ersten beiden Auftritte in der Nations League diskutiert.
Gegen Israel und den Kosovo gab es jeweils 3:1-Siege und diese waren durchaus auch verdient. Dennoch gibt es auch kritische Stimmen, die anmerken, dass man sich nicht zu euphorisch zeigen dürfe – angesichts der Gegner, auf die man nach der WM getroffen ist.
Kosovo darf nicht unterschätzt werden
„Man muss auch die Art und Weise sehen, wie sie gewonnen haben. Es waren zwei hochüberlegene Siege“, bricht der ehemalige DFB-Teamspieler Didi Hamann aber eine Lanze für das Rangnick-Team. Zumal man gerade den Kosovo nicht unterschätzen dürfe: „Die waren in den Play-offs zur Weltmeisterschaft, haben einige sehr gute Spieler, also die haben sich wahnsinnig gemacht in den letzten Jahren.“
Deshalb traut Hamann Österreich durchaus einiges zu, wenn man den eingeschlagenen Weg weitergeht und betont: „Du musst dich nicht entschuldigen für das, was du schlägst. Du kannst nur das schlagen, was dir gegenübersteht. Das haben sie eindrucksvoll gemacht. Man darf auch nicht vergessen, dass einige nicht mehr dabei sind von denen, die die Mannschaft getragen haben die letzten zehn Jahre.“ Und gegen Irland gibt es nun die nächste Gelegenheit auf dem Platz Taten sprechen zu lassen.
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