Schleuser holten Schwangere gezielt nach Spanien

Männer machten Schwangere auf Social Media ausfindig

Für 1000 bis 2500 Euro versprachen die Schleuser, die Frauen ins Land zu bringen und ihnen mit allen Formalitäten zu helfen, die sie brauchen, um einen Aufenthaltsstatus in Spanien zu erhalten. Ihre „Kundinnen“ sollen die Schleuser auf Social Media gefunden und kontaktiert haben. Die Männer sollen den Frauen auch dabei geholfen haben, illegale Mietverträge zu erstellen, um einen festen Wohnsitz im Land vorzutäuschen.