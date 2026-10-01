Warnung vor Kaputtsparen bei Wiens Rettungsdienst

Die ÖGK betont gegenüber der „Krone“, dass man lediglich zum Kostenersatz für Krankentransporte verpflichtet, alles andere aber Länder-Angelegenheit sei, und man ohnehin in Summe rund die Hälfte der Aufwendungen für das Rettungswesen trage. Die Sozialversicherung müsse gerade in Wien die Krankentransporte zur Gänze finanzieren, weil Wien seine Verpflichtung dazu nicht wahrnehme, was wiederum „ein wesentlicher Grund für die bestehenden Finanzierungslücken im Gesamtsystem“ sei. An Spitälern beteilige man sich zudem mit Pauschalsummen, von einer geringeren Patientenfrequenz profitiere daher nur die Stadt.