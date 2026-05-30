Top-Ausbildung hält Personal bei Berufsrettung

Fast alle Sanitäter erhalten Weiterbildung

Der Anteil an Notfallsanitätern beträgt hier 93 Prozent. 75 Prozent davon verfügen darüber hinaus über eine Zusatzqualifikation und können bei der Versorgung an den Patienten zum Beispiel direkt mit Schmerzmedikation helfen. Mehr als 43 Prozent weisen die höchste gesetzliche Ausbildungsstufe, die Notfallkompetenz Intubation und Beatmung (NKI), auf.

Zum Vergleich: Wienweit werden sonst nur 5 Prozent zu Notfallsanitätern weitergebildet.