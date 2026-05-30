Top-Ausbildung hält Personal bei Berufsrettung

Da der Beruf Sanitäter oft eine Karriere-Einbahn ist, hören viele nach kurzer Zeit auf. Die Berufsrettung zeigt, wie es anders geht.
Vor kurzem schlug der Bundesverband Rettungsdienst Alarm. Rund 10.000 Sanitäter würden landesweit jedes Jahr ihren Job niederlegen, ein Drittel ist es auch in Wien – wir berichteten. Vor allem bei privaten Rettungsorganisationen, die auf Ehrenamtliche und Zivildiener setzen (müssen), ist die Fluktuation hoch.
Nur zwei Prozent kündigen
Eine Sonderstellung nimmt jedoch die Berufsrettung Wien ein. Das zeigt sich etwa bei der Zahl der Aussteiger: Nur zwei Prozent haben ihren Job im Vorjahr verlassen. Doch woran liegt das? Das Rettungsunternehmen bildet seine Mitarbeiter weit über das gesetzliche Mindestmaß aus und fort. Die Stundenzahlen würden in allen Modulen überschritten.
„Wir wollen unsere Mitarbeiter bestmöglich auf den Einsatz vorbereiten. Mit Simulationstraining unter realistischen Bedingungen und unter Einsatz von menschenähnlichen Mannequins haben wir Aus- und Fortbildung in den vergangenen Jahren auf ein internationales Topniveau gehoben“, so der Leiter der Berufsrettung, Rainer Gottwald.
Die gute Ausbildung in Kombination mit einem attraktiven Arbeitgeber machen den Beruf interessant.
Rainer Gottwald, Leiter der Berufsrettung Wien
Bild: Berufsrettung Wien
Fast alle Sanitäter erhalten Weiterbildung
Der Anteil an Notfallsanitätern beträgt hier 93 Prozent. 75 Prozent davon verfügen darüber hinaus über eine Zusatzqualifikation und können bei der Versorgung an den Patienten zum Beispiel direkt mit Schmerzmedikation helfen. Mehr als 43 Prozent weisen die höchste gesetzliche Ausbildungsstufe, die Notfallkompetenz Intubation und Beatmung (NKI), auf.
Zum Vergleich: Wienweit werden sonst nur 5 Prozent zu Notfallsanitätern weitergebildet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.