Wie KI Zusammenstöße mit Elefanten verhindern soll

„Wie gut wir tatsächlich Elefanten mit den autonomen Rekordern detektieren können, müssen wir noch sehen“, meint Projektleiterin Stöger-Horwath. Offene Fragen sind: Wie viele bräuchte man für eine bestimmte Fläche? In welcher Distanz sollten sie aufgestellt werden? Aber auch das Verhalten der Elefanten ist noch ein Unsicherheitsfaktor: „Unklar ist, ob die Elefanten bei der Annäherung an ein Dorf überhaupt kommunizieren oder ob sie sich eher ruhig nähern. Und oft sind es die Bullen, die die Probleme machen. Doch sie vokalisieren weniger als eine Herde.“ Das Team um die Expertin, die seit dem Vorjahr die neu geschaffene Stiftungsprofessur „Zoo Conservation Science“ von der Uni Wien und dem Tiergarten Schönbrunn bekleidet, erprobte die Geräte auch im Zoo, um den Algorithmus zu testen und zu verbessern.